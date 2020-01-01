BC-STORE.COM.UA

Обеспечение безопасности и контролирование рабочего процесса – основная задача для любой компании, фирмы или организации. Это же актуально и для владельцев частных домов и квартир, где предупреждение незаконного проникновения – основная задача. Использование современных устройств и систем позволяет в режиме настоящего времени следить за территорией, при этом сохраняя все полученные видеозаписи, а также исключит кражу материальных ценностей.

Наш интернет-магазин «BC-STORE» предоставляет огромный ассортимент цифрового оборудования для наблюдения, систем сигнализации, сетевого оснащения и т.д. Большое количество моделей удовлетворяет все требования и запросы пользователей. Мы – официальный поставщик цифровых устройств наблюдения, IP-оборудования, систем оповещения и прочего оборудования.

Прямое сотрудничество с изготовителями обеспечивает постоянное наличие товаров на складах и регулярное обновление ассортимента – первыми предоставляем все новинки для покупателей.

Что мы предлагаем

Большой ассортимент продукции позволяет надежно не только обезопасить помещение, но и исключает возможность взлома – терминалы, электронные замки, считывали и т.д.

У нас покупатель найдет:

Аппаратуру видеонаблюдения – видеорегистраторы , накопители для них, крепления, IP -камеры и т.д.

IP -домофоны и аксессуары к ним.

Сетевое оборудование – точки доступа беспроводной связи, коммутаторы, маршрутизаторы , медиаконверторы, инжекторы.

Системы сигнализации икомплектующие к ним.

Оснащение контроля доступа.

Отметим, что большим спросом пользуются сигнализации Ajax отечественного производства. Представленные системы отлично вписываются в систему умный дом.

Преимущества имеющихся товаров

Особенности данной продукции заключаются вследующем:

Высокое качество изготовления – контроль каждого этапа производства со стороны производителя.

Выгодные ценовые предложения – широкий спектр стоимости, что позволяет выбрать товар, полностью соответствующий требованиям пользователя.

Большое количество моделей с различным функционалом и техническими характеристиками.

Наличие сертификатов качества – предоставляем по требованию заказчика.

Всегда в наличии – собственные склады максимально способствует этому.

Безопасность эксплуатации – все элементы и детали изготовлены из экологически чистого сырья.

Как заказать

Приобрести цифровое IP-оборудование и комплектующие к ним просто – нужно оформить заказ через сайт или набрать указанный телефон, или отправить электронное письмо. Обеспечиваем быструю помощь при возникновении проблем – консультанты оперативно ответят на поставленный вопрос. Осуществляем доставку по всей территории Украины, независимо от месторасположения заказчика. Вся информация относительно товаров размещена на сайте – ознакомиться с ней можно в удобное время и с любого устройства.